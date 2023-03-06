С 27 февраля по 5 марта в Новосибирской области произошел 61 пожар. Происшествия в быту привели к травмированию четырех человек и гибели двух. Напоминаем, что в период межсезонья повышен риск пожаров из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при обращении с огнем и использовании неисправных печей и электроприборов.

2 марта в поселке Моховое Чановского района в 15.39 произошла сработка автономного дымового пожарного извещателя в доме многодетной семьи. В этот момент там находился 12-летний подросток, который самостоятельно эвакуировался на улицу.

«Ребенок пришел со школы в это время, родители были на работе. Он затопил печь. Когда зашел в комнату, там уже происходило горение бересты и дров, находящихся рядом с печью. Мальчик попытался самостоятельно закидать снегом возгорание, но оно разрасталось. Он быстро выбежал на улицу и стал звать на помощь соседей. Взрослые позвонили на номер 112, где им сообщили, что сигнал о пожаре уже прошел с установленного датчика и пожарные в пути следования», – рассказал подробности начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Алексей Чеботок.

К прибытию пожарных из дома шел дым. За три минуты огонь был ликвидирован. Пламя повредило мебель, домашние вещи, стены на общей площади 10,5 квадратных метров. Сейчас погорельцы размещены у родственников. Благодаря своевременной сработке пожарного извещателя и оперативному прибытию огнеборцев, дом на двух хозяев остался пригоден для жилья. В квартире, где произошел пожар, требуется всего лишь косметический ремонт.