В Татарском районе проводится акция «Помочь может каждый #МыВместе#СвоихНеБросаем» для поддержки жителей Татарского района, призванных в зону СВО и членов их семей. С данной инициативой вышли неравнодушные жители Татарского района.

В рамках акции планируется закупить и отправить необходимую продукцию в зону проведения специальной военной операции. В связи с этим предлагаем всем желающим работникам, независимо от сферы деятельности поучаствовать в акции и перечислить до 1 апреля однодневный заработок за март 2023 г. на счет общественной организации Совет ветеранов Татарского района.

Принять участие в акции могут учреждения, организации, общественные объединения и просто жители нашего города и района.

Реквизиты для перечисления физических лиц:

Получатель: районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов татарского района новосибирской области (Совет ветеранов Татарского района)

ИНН 5414102704

КПП 545301001

р/сч 40703810244250100035

к/сч 30101810500000000641

БИК 045004641

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Назначение платежа: «Благотворительная помощь гражданам Татарского района, призванным в районы проведения СВО и членам их семей»