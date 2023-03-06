22 февраля в центре цифрового образования детей «IT-куб» лицея г. Татарска состоялся межрайонный фестиваль «Увлекательный робо-мир» девять команд-участников из Татарского и Барабинского районов встретились на одной площадке, чтобы решить творческие задачи трех треков фестиваля:

- «Лего-Эрудит». Участники за ограниченное время решили ряд нестандартных задач по робототехнике.

- «Лего-Знаток». Юные робототехники приняли участие в практической онлайн- олимпиаде.

- «Лего-Техник». Самый захватывающий трек фестиваля. Все участники попытались решить глобальную проблему человечества - замусоривание городов, и создать «роботов будущего».

«Все команды создали свои уникальные проекты, используя элементы программирования и конструирования. Все участники «Увлекательного робо-мира» постарались на славу и получили призы от Центра «IT-куб». Лауреатом фестиваля стала команда лицея №3 Барабинска, 1-е место заняла команда школы №9 Татарска, 2-место - команда лицея Татарска, 3-е место - команда школы №10 Татарска», - рассказала руководитель Центра «IT-куб» Лидия Дудка.