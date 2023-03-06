28 февраля в Новосибирской области прошли сильные снегопады. Обильные осадки стали нелегким испытанием для жителей города Татарска, особенно для пожилых и одиноко проживающих людей. Ведь некоторым пенсионерам сложно передвигаться, а после снегопадов, которые случились на днях, стало проблематично даже выйти из дома. Волонтеры Молодёжного центра Татарского района предложили помощь пожилым гражданам, находящимся на надомном обслуживании в Комплексного центра соцобеспечения населения Татарского района в уборке снега на придомовых территориях. Для одиноких пожилых людей, проживающих в частных домах, такая помощь неоценима. Социальные работники и получатели услуг благодарны волонтёрам за помощь, искренне желают им здоровья, успехов в их стремлении совершать добрые дела.