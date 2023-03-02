2 марта сборная команда Татарского района отправилась на финал Зимних сельских спортивных игр Новосибирской области в Колывань.

1 марта со спортсменами встретились глава Татарского района Юрий Вязов и председатель Совета депутатов района Вадим Носков. Они пожелали участникам финала проявить настоящую волю к победе, выступить достойно и добиться высоких результатов. Напомним, команда Татарского района заняла 1-е место в своей группе на 24-х Зимних сельских играх, которые проходили в Татарске в 2021 г.

Игры пройдут в Колывани со 2 по 5 марта. В финале встретятся лучшие лыжники, шахматисты, игроки в шашки, хоккеисты, гиревики и спортивные семьи со всей области. Традиционно оспорят первенство и сельские специалисты – дояры и механизаторы, в троеборье которых входит конкурс профессионального мастерства, лыжные гонки и гиревой спорт. Троеборье спортивных семей объединит игру в дартс, лыжные гонки и комбинированную эстафету. Открытие игр состоится 3 марта в 18.00 на площади перед администрацией Колыванского района.

Всего в финале сельских игр примет участие более 600 человек, представляющих все муниципальные образования Новосибирской области. Тысячи жителей выступили на отборочных этапах игр. По итогам игр будет сформирована спортивная сборная Новосибирской области, которая представит регион на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх с 16 по 20 марта в городе Череповце (Вологодская область).

«Сельские игры – одна из ярких, значимых традиций региона. Из года в год они сплачивают наше активное население, дают возможность спортсменам из разных уголков проявить себя, отточить мастерство, поставить личные рекорды. Лучшие из лучших затем выступают на всероссийских сельских играх. Но не менее важно, что наша областная олимпиада объединяет всех – участников и гостей, спортсменов и болельщиков, детей и взрослых. Мы все – одна дружная спортивная семья, где каждый вносит свою лепту в укрепление здоровья, силы и патриотического духа общества! Всем участникам сельских игр желаю красивой, честной борьбы, азарта и достойных результатов, всем гостям и болельщикам – мощного позитивного заряда и ярких эмоций, всем вместе – крепкого здоровья, мира и добра!», - говорится в обращении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к участникам финала.