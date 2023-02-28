Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области предъявлено обвинение 23-летнему жителю города Татарска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 26 февраля в своем доме в городе Татарске обвиняемый совместно со своим отцом распивали спиртное.

В ходе застолья между родственниками произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес множественные удары в область жизненно-важных органов отцу. От полученных ран 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (нож), допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников МО МВД России «Татарский» подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.