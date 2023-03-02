Об оказании содействия в трудоустройстве гражданам, прибывшим из Харьковской области.

В соответствии с пунктом 3 протокола селекторного совещания в Федеральной службе по труду и занятости с представителями Министерства труда и социального развития РФ и руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, от 13 февраля 2023 г., в случае прибытия граждан из Харьковской области в Татарский район организована работа по информированию таких граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения и содействие в трудоустройстве в соответствии с Указом Президента РФ от 27 августа 2022 №585 «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан ДНР, ЛНР и Украины в РФ».

По вопросам обращаться в Центр занятости населения Татарска по адресу: г. Татарск, ул. Смирновская, 97 или по телефону: 8 (383-64) 21-659, 21-999. Адрес электронной почты: [email protected]