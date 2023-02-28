Сотрудники МЧС России предостерегают население от ошибок невнимательности при протапливании печей. Такие ситуации становятся возможными, когда хозяева дома, считая, что уголь и дрова полностью прогорели, закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. В итоге, оставшиеся тлеющие угольки при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Угарный газ не имеет запаха и цвета, но быстро распространяется и очень токсичен.



27 февраля в частном жилом доме села Яркуль-Матюшкино Усть-Таркского района Новосибирской области в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления произошло отравление угарным газом семьи из четверых человек. Пострадавших, в числе которых два ребенка 2017 и 2021 г.р., госпитализировали в районную больницу с признаками отравления угарным газом. Взрослые члены семьи находятся в реанимации в тяжелом состоянии.