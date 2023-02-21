Группой дознания линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу, 19-летнего жителя Татарского района, который в декабре 2022 года причинил телесные повреждения 17-летнему жителю Чановского района.

Транспортными полицейскими установлено, что злоумышленник совместно с потерпевшим следовали в одном вагоне электропоезда со станции Барабинск. На почве возникшего разногласия о нормах поведения между ними возник словесный конфликт, который они спустя некоторое время перенесли из основной части вагона в его тамбур.

Оставшись наедине, юноши продолжили конфликт, во время которого старший из его участников нанес удар головой в лицо несовершеннолетнему. Вернувшись обратно на свое место, подозреваемый не закончил конфликт, а наоборот продолжил его, взяв, принадлежавший потерпевшему сотовый телефон и нанеся им несколько ударов в теменную и затылочную области головы несовершеннолетнего.

На ближайшей крупной станции жителя Татарского района сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская задержали и доставили в дежурную часть. Группой дознания в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.