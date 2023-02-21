19 февраля в селе Мураши Усть-Таркского района в 23.03 произошел пожар в телятнике. К прибытию первого пожарного расчета часть кровли горела открытым огнем. К тому моменту работники фермы самостоятельно вывели из здания 230 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали благодаря их слаженным и оперативным действиям. Коров разместили в соседнем здании телятника. За семь минут огнеборцы локализовали пожар на площади 240 квадратных метров. Еще через 38 минут специалисты объявили о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электросети в телятнике.