В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Е.В. Ивашинниковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере).

Органами предварительного следствия Ивашинникова обвиняется в том, что в период с января 2020 г. по 28.04.2021 г., являясь руководителем отдела развития ООО МКК «Удачные займы-НСК», похитила вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО, в общей сумме 268 700 рублей, а с целью сокрытия хищения, составила договоры потребительского кредита (займа), в общей сложности, на 35 человек, о якобы правомерном получении займа, которые отправляла в главный офис ООО.

Дело назначено к слушанию на 21 марта 2023 г.