26 февраля в 12.00 в Татарске на центральной площади пройдет районный культурно-спортивный праздник «Проводы русской зимы». В программе праздника: торжественное открытие гуляний; концерт коллективов художественной самодеятельности; молодецкие забавы (бои на саблях, подушечные бои, перетягивание каната, ледяной столб); эстафеты и конкурсы для детей; выставка – продажа изделий народных промыслов и ремесел; конкурс саней «Ледянки-морозянки»; конкурс куклы-масленицы «Масленица-обманяха»; спортивные соревнования (армспорт, гиревой спорт); катание на лошадях, шашлык и многое другое.