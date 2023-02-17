Добавить комментарий (1)

28 января в Чинявино Татарского района произошел пожар в жилом доме по ул. Зеленая, где проживала семья Таппо. Проявив бесстрашие, ученица 8 класса Увальской школы Дарина Таппо спасла жизнь своей сестре, брату и маме. Дарина представлена к федеральной награде нагрудным знаком «Горячее сердце» и медали МЧС «За спасение на пожаре». 17 февраля на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Татарского района по итогам 2022 г. заместитель министра образования Новосибирской области - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин, глава Татарского района Юрий Вязов и начальник ПСЧ 69 Сергей Таловский вручили Дарине Благодарственные письма министра образования, главы района, Почетную грамоту ПЧ 69 за героизм, мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.



