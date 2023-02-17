Добавить комментарий (1)

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28 января в Чинявино Татарского района произошел пожар в жилом доме по ул. Зеленая, где проживала семья Таппо. Проявив бесстрашие, ученица 8 класса Увальской школы Дарина Таппо спасла жизнь своей сестре, брату и маме. Дарина представлена к федеральной награде нагрудным знаком «Горячее сердце» и медали МЧС «За спасение на пожаре». 17 февраля на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Татарского района по итогам 2022 г. заместитель министра образования Новосибирской области - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей  Головнин, глава Татарского района Юрий Вязов и начальник ПСЧ 69 Сергей Таловский вручили Дарине Благодарственные письма министра образования, главы района, Почетную грамоту ПЧ 69 за героизм, мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.


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17 Февраля | 14:44 (ссылка #1688947)
помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду.
 Прошу каждого, кто это читает,переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
 Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Номер моей карты:4274 3200 7891 2485 роман д 
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