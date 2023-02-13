В городе Татарске 10 февраля загорелась баня, пристроенная к двухэтажному бревенчатому дому, в котором проживала многодетная семья. Их жилище было оборудовано автономным дымовым пожарным извещателем с GSM-модулем. Сообщение о происшествии в 20:20 с датчика и от погорельцев поступило почти одновременно в пожарную охрану. Все домочадцы в составе пяти человек, из которых трое детей, до приезда пожарных эвакуировались из дома. За 11 минут пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил крышу, стену второго этажа дома и баню на общей площади 20 квадратных метров.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за отсутствия противопожарной разделки в бане. Печная труба перекалилась, загорелись домашние вещи на чердаке. Дом пригоден для дальнейшего проживания, требуется только небольшой ремонт», – сообщает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам Главного управления МЧС России по Новосибирской области лейтенант внутренней службы Михаил Глинов.