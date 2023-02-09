1 февраля Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении Н.С. Анищенко за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия Анищенко, являясь директором ООО «Монтаж», которое являлось подрядчиком по строительству газопровода высокого и низкого давления на территории с. Северотатарское Татарского района, осуществлял непосредственный контроль за качеством выполненных работ, в том числе за деятельностью рабочих по выполнению работ, по ведению авторского надзора строительного контроля. Работы были произведены не в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией и по применению предоставляемых им материалов, в том числе не соответствующих проектно-сметной документации, в результате чего монтаж опорных конструкций, опор стальных и устройство фундаментов-столбов не были выполнены в полном объеме, что повлекло за собой уменьшение стоимости строительства газопровода высокого и низкого давления.

На основании результатов проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона электронного аукциона по реализации программы «Газификация» госпрограммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» 9 ноября 2018 г. между администрацией Северотатарского сельсовета и ООО «Парус Нск» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства газопровода высокого и низкого давления с. Северотатарское.

После этого, ООО «Парус Нск» и ООО «Монтаж» заключили договор субподряда для выполнения работ по строительству газопровода высокого и низкого давления на территории с. Северотатарское, после чего заключил с администрацией Северотатарского сельсовета договор об оказании услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта – газопровода. Далее Н.С. Анищенко стал директором ООО «Парус Нск».

Непосредственно после этого, Анищенко, осознавая, что построенный им газопровод высокого и низкого давления фактически не соответствует проектно-сметной и исполнительной документации об объемах выполненных работ, примененных при строительстве газопровода материалов, а также, не исполняя условия договора по ведению авторского надзора и договора об оказании услуг по ведению строительного контроля, достоверно зная, что авторский надзор и строительный контроль за строительством указанного объекта им не велся, уведомил главу Северотатарского сельсовета об окончании строительства объекта капитального строительства и предоставил необходимые документы, на основании которых «Парус Нск» и ООО «Монтаж» были перечислены денежные средства.

В результате преступных действий Анищенко администрации Северотатарского сельсовета был причинён материальный ущерб в общем размере 5 млн 365 тыс. 96, 46 руб.

Анищенко был признан виновным в совершении указанного преступления, ему было наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.