Добавить комментарий (1)

4 марта в 11.00 в Татарске на площади по адресу ул. Ленина,74Б (городская концертная площадка) пройдет ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции. Администрация города Татарска приглашает принять участие сельских товаропроизводителей, фермеров, личные подворные хозяйства. Заявки принимаются до 3 марта по телефонам: 8 (383 64) 26-356, 21-766, или по эл.почте: [email protected]