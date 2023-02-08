Центр занятости населения Татарска информирует о возможности прохождения краткосрочного обучения по профессиям токарь-универсал и фрезеровщик-универсал с последующим трудоустройством в Обособленное подразделение АО «НПО «КурганПрибор» в Новосибирске. Обучение будет проходить в новосибирских образовательных организациях среднего профессионального образования: машиностроительном колледже (ул. Фадеева, 87), колледже промышленных технологий (ул. Сибиряков – Гвардейцев, 41) и авиастроительном лицее (ул. Ползунова, 5).

Безработным гражданам, направленным центрами занятости населения для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность, предоставляется финансовая поддержка в виде возмещения расходов:

- на оплату стоимости проезда к месту прохождения профессионального обучения и обратно;

- на оплату найма жилого помещения на время прохождения обучения, в размере, исходя из фактических документально подтвержденных расходов, но не более 550 руб. в сутки;

- на выплату гражданам суточных расходов – в размере 100 руб. за каждый день нахождения в пути следования к месту прохождения профессионального обучения. Суточные не выплачиваются, если время нахождения в пути не превышает одних суток.

По вопросам обращаться в ЦЗН Татарска по адресу: ул. Смирновская, 97, каб.№4, №3 или по телефону: 8 (383 64) 2-11-79, 2-16-59.





Центр занятости населения Татарска информирует о наборе на курсы профессиональной подготовки по профессии «Проводник пассажирского вагона» Вагонным участком Новосибирск-Главный – структурным подразделением Западно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Срок обучения 6 недель, на период обучения заключается ученический договор, выплачивается стипендия в размере МРОТ, прохождение медицинской комиссии за счет работодателя.

Кратко о профессии:

- Подготовка вагона в рейс и качественное обслуживание пассажиров в пути следования поезда;

- Обеспечение безопасности пассажиров и безопасного следования пассажирского поезда;

- Оформление поездной документации;

- Разъездная работа со сменным графиком.

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, образование не ниже среднего (полного) общего, пригодность к работе по результатам медицинской комиссии.

По окончанию обучения предлагается: гарантированное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ; официальная зарплата от 43 тыс. руб.; обеспечение форменной одеждой, бесплатным проездом к месту работы на железнодорожном транспорте, комнатами временного пребывания до/после поездки; карьерный рост, социальный пакет в соответствии с коллективным договором.

Начало обучения: ежемесячно, по мере формирования группы.

По интересующим вопросам обращаться: г. Новосибирск, Бурлинский переезд, 1, или по телефонам: 8 (383) 248-00-28, 8 (383) 229-24-12 , по адресу электронной почты: [email protected]