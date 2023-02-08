10 февраля (пятница) заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Иванович Вайн проведет личный прием граждан жителей города Татарска и Татарского района в здании многофункционального центра «Мои документы» (г. Татарск, ул. Ленина, 80) с 10.00 до 12.00.

13 февраля (понедельник) заместитель Татарского межрайонного прокурора Дмитрий Иванович Красноухов проведет личный прием граждан жителей Красноярского сельсовета Татарского района в здании администрации сельсовета ( с. Красноярка, ул. Центральная, 41) с 10.00 до 12.00.

21 февраля (вторник) Татарский межрайонный прокурор Илья Владимирович Черкас проведет личный прием граждан жителей города Татарска и Татарского района по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве в здании отделения судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам (г. Татарск, ул. Закриевского, 1) с 10.00 до 12.00.

Жители могут обратиться к прокурору с обращением или заявлением, а также для разъяснения действующего законодательства. Предварительная запись не требуется.