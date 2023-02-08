Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что на территории Актюбинской области Республики Казахстан наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота. Также сообщается, что при анализе данных, размещенных в СМИ в январе 2023 г., у животных наблюдались симптомы, напоминающие ящур, а течение заболевания имело массовый характер.

Учитывая изложенное, необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению на территорию Новосибирской области возбудителей заразных болезней животных, в том числе ящура.

Для обеспечения благополучия по заразным болезням животных необходимо соблюдать в хозяйствах, в т. ч. в личных подсобных хозяйствах граждан, комплекс мероприятий, а именно:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы восприимчивых животных для осмотра;

- осуществлять учет и идентификацию животных в государственной ветеринарной службе;

- извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание ящуром (наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез), слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита);

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром животными, обеспечить изоляцию трупов животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в котором содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветеринарными Правилами;

- уведомить государственную ветеринарную службу о приобретении сельскохозяйственных животных и о любом их перемещении или продаже. Мясо и другие продукты убоя животных могут находится в обороте только при наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- не проводить подворный убой и реализацию мяса продуктивных животных без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- уничтожать трупы животных и другие биологические отходы путем сжигания после обращения к специалистам государственной ветеринарной службы;

- убирать и складировать навоз на навозохранилищах и (или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза, расположенных на территории хозяйства вне здания, в котором содержится КРС;

- подвергать животных диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий.

Обо всех известных фактах несанкционированного ввоза животных и продукции животного происхождения, немедленно информировать государственную ветеринарную службу по телефону: 8 (383 64) 2-05-30, 2-04-48, 2-11-73.

А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор

Татарского и Усть-Таркского районов