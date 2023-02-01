«Ростелеком» привезет в город Татарск легендарный трофей Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кубок КХЛ будет выставлен 6 февраля 2023 года с 11.30 до 18.30 часов в Ледовом дворце «Юность», расположенном по адресу: ул. О. Кошевого, 63-а.

Полюбоваться на заветный трофей и сфотографироваться с ним смогут все желающие. Право увидеть Кубок первыми «Ростелеком» предоставит участникам программы лояльности «Бонус». Для них также состоится розыгрыш сувениров и ценных призов, в числе которых бесплатная подписка на приложение Wink. Специальное приглашение на мероприятие можно обменять на бонусы в личном кабинете абонента «Ростелекома».

Для всех гостей будет организована развлекательная программа. Истинные болельщики обрадуются возможности посетить автограф-сессию со звездой российского хоккея, ветераном спорта, известным защитником ХК «Сибирь» Валерием Усольцевым.

Мастер-класс для юных спортсменов проведут победители Первенства России по хоккею Молодежной хоккейной лиги, игроки «Сибирских Снайперов» Александр Логутенко и Даниил Сахаров.

Кроме прочего посетители смогут принять участие в конкурсах и насладиться игрой местных хоккейных команд. В дружеских матчах встретятся юные хоккеисты из Татарского и Черлаксого районов, а также взрослые любительские команды Татарского и Чановского районов.

Позже Кубок КХЛ посетит еще три сибирских города: Новокузнецк, Абакан и Красноярск.

Трофей перевозят в специально оборудованном ударопрочном водонепроницаемом кофре в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи» и вооруженной охраны. Вес Кубка КХЛ - 19 кг, он изготовлен из серебра, а снаружи покрыт золотом. Его разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона КХЛ в сериях до четырех побед. Действующим обладателем является московский ЦСКА.