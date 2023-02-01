Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе одного из сельских советов Чановского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в 2019 году глава сельского совета незаконно подписал акты приемки по договорам, заключенным с одним из обществ с ограниченной ответственностью областного центра на проектирование реконструкции водопроводных сетей, за якобы выполненные работы, которые на самом деле выполнены не были. При этом администрацией сельсовета по распоряжению главы, были перечислены бюджетные денежные средства на счет коммерческой организации в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей, однако обязательства по заключенным контрактам не исполнены.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Суд, приняв во внимание в доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.