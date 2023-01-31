Отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

Обращение с животными основывается на принципах нравственности и гуманности:

- животные, как и люди, способны испытывать эмоции и физические страдания;

- человек в ответе за судьбу животного.

Необходимо, с ранних лет, воспитывать в детях нравственное, гуманное и ответственное отношение к животным. Главным воспитывающим фактором является пример родителей и других взрослых, окружающих ребенка. Доброе обращение с домашними животными, исключение грубого обращения с ними, причинения им боли, внушения страха – должно стать нормой отношения к животным для ребенка.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ

К общим требованиям к содержанию животных их владельцем относится:

- обеспечение надлежащего ухода за животным;

- регулярный выгул;

- кормление согласно вида животного и свободный доступ к свежей воде;

- игра и дрессировка;

- соблюдения правил гигиены ухода за животным и его жилищем;

- оказание своевременной ветеринарной помощи;

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных.

В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

Оказание своевременной ветеринарной помощи:

- профилактическая вакцинация;

- своевременная ветеринарная помощь;

- принятие мер по стерилизации домашних животных, не имеющих племенной ценности, с целью недопущения появления нежелательного потомства и увеличения числа невостребованных животных.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Животные должны быть защищены от жестокого обращения.

При обращении с животными не допускаются:

- проведение на животных болезненных ветеринарных процедур без применения обезболивающих средств;

- натравливание животных на других животных;

- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

- организация и проведение боёв животных;

- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;

- организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным.

Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными.

Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети \"Интернет\") и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.

При обращении с животными не допускается:

- содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 795;

- натравливание животных на людей.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

Владельцы домашних животных обязаны соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

- обеспечить безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц;

- исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;-

- исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного (самовыгул) при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;

- обеспечить выгул потенциально опасной собаки независимо от места выгула в наморднике и поводке (потенциально опасная собака может находится без намордника и поводка только на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином законном основании. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию).

За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

PS: «Встретили агрессивное животное без сопровождения граждан? Звоните «112»!

Если Вы подверглись агрессии со стороны домашних животных (собак, кошек) или животных без владельцев, а также в случае обнаружения агрессивных животных без владельцев необходимо оперативно сообщить по единому номеру «112» для осуществления отлова специализированной организацией. В сообщении необходимо указать: контактные данные заявителя, место нахождение животных, количество животных, обстоятельства нападения, сведения о владельце животного (при наличии), по возможности приложить фото- и видео сьемку.

Андрей Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов