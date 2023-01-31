В рамках госпрограммы Новосибирской области «Содействие занятости населения» в Центре занятости населения г. Татарска с 1 по 2 февраля состоится семинар по вопросам организации предпринимательской деятельности. Своим успешным опытом и знаниями с участниками семинара поделится специалист регионального центра профессионального развития «Стратегия» г. Новосибирска.

В программе семинара:

- современные возможности для организации и развития малого бизнеса;

- юридические аспекты организации собственного дела;

- организационно-правовые формы и порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогооблажение и бухгалтерский учет в малом бизнесе;

- основы бизнес-планирования; разработка бизнес-плана.

Посетив семинар, Вы сможете:

- оценить Ваши предпринимательские способности с помощью психологического тестирования;

- изучить методическую и нормативную литературу по вопросам предпринимательства;

- получить актуальную информацию о состоянии рынка труда;

- получить индивидуальные консультации по организации предпринимательской деятельности;

- научиться составлять эффективный бизнес-план.

Посетив семинар, Вы узнаете:

- о психологии предпринимательства и маркетинге;

- о планировании и финансировании бизнеса;

- о регистрации предприятия и налогообложении;

- о порядке лицензирования, классификации видов деятельности и сертификации продукции;

- об основах бухгалтерского и статистического учёта;

- о формах поддержки малого и среднего предпринимательства.

По вопросам участия в семинаре обращаться по тел. 8 (383-64) 2-13-06.