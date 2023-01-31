Следственным отделением линейного отдела МВД России на станции Барабинск завершено расследование уголовного дела по краже с причинением значительного ущерба гражданину. Установлено, что в прошлом году в пассажирском поезде №627 сообщением «Новосибирск-Кулунда» с газетной полки в полукупе пассажирского вагона ранее не судимая 34-летняя жительница г. Татарска похитила смартфон стоимостью 8 тыс. руб., принадлежащий жительнице Купинского района. В ночное время при выходе из вагона на станции Татарская заметила в одном из полукупе, где спали пассажиры, сотовый телефон и убедившись, что за ней никто не наблюдает похитила гаджет. Выйдя из вагона, женщина выключила телефон и по приезду домой подарила его своей сестре. Но затем, испугавшись ответственности, она уничтожила данный сотовый телефон. На сегодняшний день злоумышленницей ущерб возмещен в полном объеме.