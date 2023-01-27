26 января на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области были приняты кадровые решения. Игорь Равильевич Умербаев был избран председателем комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению на профессиональной основе. Ранее он занимал должность заместителя председателя данного комитета. Председатель Заксобрания Андрей Шимкив одобрил решение: «Игорь Равильевич давно достоин быть председателем комитета. Он душой болеет и за свой округ, и за Законодательное собрание, и за Новосибирскую область». Прошлый председатель данного комитета Олег Подойма был избран на сессии председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.