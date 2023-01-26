Прощание с трагически погибшими работниками бригады скорой медицинской помощи Татарской ЦРБ фельдшером Александром Андреевичем Вараксиным и водителем Валерием Юрьевичем Васильевым пройдет 27 января в РДК «Родина» с 11 до 12 часов.

Администрация Татарского района выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП, произошедшего 24 января. «Случившаяся авария унесла жизни четырех человек. Это невосполнимая потеря, с которой сложно смириться. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой утраты. Скорбим вместе с вами», - говорится в соболезновании.

