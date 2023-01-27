Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего жителя Кыштовского района. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, днем в августе 2022 года в одном из сел Кыштовского района несовершеннолетний обвиняемый проник в дом местного жителя и похитил денежные средства. Оставаясь безнаказанным, молодой человек в течении двух месяцев еще несколько раз проникал в этот дом, похитив денежные средства на сумму около 120 тысяч рублей, причинив владельцу значительный материальный ущерб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.