24 января страшная трагедия оборвала жизни работников бригады скорой медицинской помощи Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области.

При исполнении служебного долга трагически погибли фельдшер отделения скорой медицинской помощи Александр Андреевич Вараксин и водитель Валерий Юрьевич Васильев. Александр Вараксин родился 2 декабря 1991 г. в селе Кыштовка. С 2013 г. работал фельдшером в Татарской ЦРБ.





Валерий Васильев родился 27 сентября 1974 г. в с. Дзержинское Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. С 2020 г. работал водителем автомобиля в отделении скорой медицинской помощи Татарской ЦРБ.

Александр и Валерий посвятили свою жизнь благородному делу - спасению больных и за время своей работы снискали заслуженный почёт и уважение. Такие качества Александра и Валерия, как активность, жизнерадостность, а также целеустремлённость – были для многих примером. Они останутся в наших сердцах надёжными товарищами, всегда готовыми прийти на помощь в любой ситуации.

Наше горе безмерно. Мы понесли невосполнимые потери.

Администрация и коллектив Татарской ЦРБ выражают глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память об Александре Вараксине и Валерии Васильеве навсегда останется в наших сердцах.