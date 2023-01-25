Барабинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в отношении уроженца города Татарска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж).

По версии следствия в ноябре 2022 года обвиняемый, не имея разрешения на приобретение и хранение оружия, в районе железнодорожного вокзала станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги сбыл пневматическую винтовку модели «HATSAN» с дульной энергией свыше 37 Дж за 14 тыс. рублей.

Незаконные действия гражданина пресечены сотрудниками транспортной полиции в результате оперативно-розыскной деятельности, пневматическая винтовка изъята из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд для рассмотрения по существу.