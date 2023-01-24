Машины скорой помощи Чановской ЦРБ переехали в новый гараж. На его строительство из областного бюджета выделили 23 млн руб. Новый гараж площадью 500 кв.м. для машин скорой медицинской помощи и санитарного транспорта построили в Чановской центральной районной больнице по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Раньше у нас был аварийный гараж 1960 г. постройки, который постоянно весной затапливало, потому что он был ниже уровня грунтовых вод. Новый возвели рядом, не на том месте. Он больше, теплый и светлый. По сравнению со старым – небо и земля. Есть теплая мойка, которой не было в старом гараже, где можно помыть «скорую» после смены. Есть яма для ремонта и разных технических манипуляций. Раньше не было. В новом гараже есть помещения для водителей: комната отдыха, теплый туалет, душевая», – рассказал главный врач Чановской ЦРБ Сергей Лысак. Сейчас у Чановской больницы четыре автомобиля скорой помощи и семь санитарных машин.