В декабре 2022 г. на железнодорожном вокзале станции Татарская, транспортные полицейские задержали ранее не судимого 20-летнего жителя Новосибирской области, который пытался пройти через рамку металлоискателя в кассовый зал для приобретения билета до города Омска. В ходе досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 50 патронов. По заключению экспертов изъятым оказались патроны 22 калибра кольцевого воспламенения, предназначенные для производства выстрелов из нарезного огнестрельного охотничьего оружия.

Со слов задержанного патроны он нашел несколько лет назад в одном из заброшенных домов Татарского района и вез их в город Омск, чтобы передать своему знакомому. За незаконное хранение боеприпасов в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК. За совершенное данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Группой дознания линейного отдела МВД России на станции Барабинск дело расследовано и направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

Транспортная полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, газовое и холодное оружие, а также взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.