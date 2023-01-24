24 января в 8.15 в Коченевском районе, по предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Митцубиси». Автомобиль скорой помощи загорелся, на тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета. В результате ДТП погибли водитель Митцубиси - мужчина 1980 г.р., а также пассажир легкового автомобиля, два пассажира УАЗа, пострадали два пассажира Митцубиси и водитель скорой помощи. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Их личности, характер и тяжесть травм уточняются. В настоящее время полицейскими устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

24 января в 8.19 в МЧС поступило сообщение о столкновении автомобиля скорой медицинской помощи с последующим возгоранием и легкового автомобиля в Коченевском районе на 8 км трассы Р-254 Иртыш. Ликвидация последствий ДТП привлечены 12 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС четыре человека, одна единица техники. Личный состав ПСЧ - 62 занимался тушением автомобиля и осуществлял сбор информации. В 8.50 работы были завершены, трасса открыта для проезда.

Как сообщает Следственный комитет, утром 24 января на автодороге в Коченевском районе недалеко от села Буньково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей и кареты скорой помощи. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе два пассажира скорой медицинской помощи. Кроме того, пострадали три человека, которые доставлены в медицинское учреждение областного центра. Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О подробностях аварии рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

- Автомобиль скорой помощи Татарской ЦРБ сегодня утром доставил двух пациентов в больницы областного центра и выехал обратно в Татарск. В машине находились три человека: фельдшер и два водителя. В результате ДТП четыре человека погибли (двое в скорой помощи и двое в легковом автомобиле). Пострадали три человека. Их доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм. По данным министерства, перед выходом на линию провели осмотр автомобиля, водители прошли медосвидетельствование.