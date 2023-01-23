23 января Татарским районным судом рассмотрено апелляционное представление Татарского межрайонного прокурора на постановление мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района от 23 декабря 2022 г. о прекращении уголовного дела в отношении С.И. Мамонтова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ - оставление человека в опасности.

Постановление мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря было отменено. Уголовное дело в отношении С.И. Мамонтова направлено председателю Татарского районного суда для решения вопроса об изменении подсудности и о передаче уголовного дела на рассмотрение иному мировому судье.