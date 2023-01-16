12 января текущего года в МО МВД России «Татарский» поступило сообщение от жителей г. Татарска, что из одного из частных домов вышел подозрительный гражданин и быстрым шагом покинул территорию двора. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники обнаружили на месте происшествия следы взлома входной двери в жилое помещение. Правоохранители установили собственника дома, который при осмотре сообщил сотрудникам полиции о пропаже находившегося там имущества. Факт кражи был зарегистрирован в установленном порядке. Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий в ходе которого, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 49- летнего местного жителя ранее неоднократно судимого за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. При личном досмотре у гражданина была обнаружена часть похищенных вещей. Как установили полицейские, подозреваемый, воспользовавшись отсутствием жильцов, несколько раз проник в чужой дом, откуда похитил личные вещи, бытовые приборы и радиаторные батареи, распоряжаясь похищенным имуществом по своему усмотрению. В очередной раз вернувшись на место преступления фигурант был замечен бдительными гражданами и задержан полицейскими.

Ущерб от противоправных действий составил почти 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование.