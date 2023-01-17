На базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Татарского района, открылась школа приемных родителей. Задача школы оказать помощь слушателям в изучении и освоении эффективных способов взаимодействия с детьми, ознакомить с юридическими и медицинскими аспектами семейного жизнеустройства детей-сирот. Программа школы направлена на формирование у кандидатов в приемные родители знаний о развитии ребенка, с учетом его прошлого опыта, об особенностях адаптации детей в приемной семье, о причинах и способах преодоления трудного поведения детей. Родителям будет полезно узнать о собственных мотивах, личных и семейных ресурсах в воспитании детей. Знания и практические навыки, которые получают наши слушатели, будут полезны для тех, кто уже решил принять ребенка в семью или же только задумался о такой возможности. Обучение граждан начнется в марте 2023 г. по мере формирования группы. Занятия будут проводиться бесплатно, в удобное для слушателей время. Продолжительность курса - от одного до двух месяцев. По окончании выдается свидетельство, которое дает право стать опекуном, приемным родителем или усыновить ребенка. Возможно индивидуальное консультирование кандидатов.

Уважаемые родители! Если вы приняли решение пройти обучение в нашей школе приемных родителей, подробную информацию можно получить у специалистов МБУ Центра помощи детям по адресу: г. Татарск, пер. Кузнечный, 3. Телефон - 8 (383 64) 2 - 07-79. (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00).