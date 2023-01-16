13 января в 14.20 на 1056,7 км. трассы «Иртыш» в Чановском районе водитель 1987 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Пассат, ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска, и при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с идущей в попутном направлении дорожной машиной ЭД 405 В1, которая очищала от снега обочину дороги.

Машиной управлял водитель 1960 г.р. В результате происшествия на месте от полученных травм скончался 35-летний пассажир легкового автомобиля, водитель и 30-летний пассажир указанного авто с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.