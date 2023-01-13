Первоклассник Денис Грязнов из поселка Чаны полгода собирал купюры и монеты, чтобы купить себе смартфон, но решил, что солдатам они будут нужнее.

Сумма в копилке Дениса небольшая – всего четыре тысячи, но для мальчика они значили многое – мечта о гаджете. Решение он принял сам после того, как услышал разговор родителей. Первоклассник понял важность поддержки российских солдат и решил тоже внести свою лепту. На вопрос мамы, не жалко ли ему, первоклассник уверенно ответил: «Нет, не жалко».

Денис написал письмо солдатам

«Наша семья уже помогала волонтерам, – рассказала нам мама Дениса Ольга Баранчук, – мы покупали флис для пошива балаклав на передовую. Сын видел, что в семье эта тема обсуждается, проникся, тоже захотел помочь». По словам Ольги, Денис понимает суть происходящих событий не хуже взрослых. Вместе с бабушкой смотрит новости, просматривает видеоролики.

«У него было желание помочь, но не знал, как это сделать, – продолжает Ольга. – Сначала написал письмо солдату, потом вспомнили про копилку. Ребенок копил на телефон, по копеечке собирал. В основном, мелочь, иногда бабушка с дедушкой или я по 50 рублей давали. И тут он говорит: «Что мне этот телефон, если я могу помочь своими деньгами солдатам?»

В итоге Денис отдал деньги маме. Семья Баранчуков решила вложить их в приобретение флиса для российских военнослужащих. «Я хочу, чтобы Россия победила», – юный патриот о своем поступке не жалеет.

«У нас сегодня есть возможность помочь, потому и стараемся делать то, что в наших силах, – комментирует Ольга Баранчук. – Мы видим, как солдаты там живут, они за нас воюют, настоящие герои. Мы тут сытые, в тепле, а они там в полевых условиях, на дворе зима… Страшно даже представить».

Волонтеры движения «Тепло матери – фронту» Чановского района, в свою очередь, благодарят семью Баранчуков за поддержку. «Они подарили нам в самом начале три рулона флиса на 40-50 тысяч рублей. Причем мы кое-как уговорили их взять деньги хотя бы за доставку», – поделились активисты.

Жители района пошили уже около 3000 балаклав на участников СВО, связали около 200 кв. м маскировочных сетей. «Недавно мы начали шить пятиточечники, чтобы сохранить здоровье наших ребят, полотенца для лица, матрасы из отходов производства», – отметили добровольцы.