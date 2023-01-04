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СПАСИБО!

Каждый год в конце декабря к нам приходит волшебный, загадочный и удивительный праздник - Новый год! Он несет всем радость и веселье. Сохранить этот момент, когда чудо новогодней сказки приходит совсем на чуть-чуть в нашу жизнь - очень непросто.  МКДОУ-детский сад  № 7 г. Татарска в преддверии Новогодних праздников  превратился в сказочную страну. Сотрудники совместно с детьми и родителями, создали праздничную атмосферу. Расписные узоры на окнах, силуэтные образы из бумаги украсили окна детского сада, новогодняя мишура и гирлянды  украсили крылечко. На територри расположилась уютная беседка с камином. Особое внимание работники дошкольных учреждений уделили оформлению музыкального зала, ведь именно там на целую неделю поселилась новогодняя сказка, радующая и удивляющая малышей  чудесами.  Хочется выразить благодарность заведующей Черниговой Аксане Викторовне, воспитателям и всем, кто создал эту удивительную новогоднюю сказку.

Родители первой младшей группы

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Источник: Сибирская околица  

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