10 января в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Мамонтова С.И. с апелляционным представлением Татарского межрайонного прокурора на постановление мирового судьи 1 судебного участка Татарского судебного района о прекращении уголовного дела.

Органами предварительного следствия Мамонтов С.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление человека в опасности), а именно в оставлении места ДТП, совершенного 30 ноября 2022 г. около 18 часов с его участием - наезде на малолетнего потерпевшего, 2016 г.р., в результате чего потерпевший был оставлен без помощи, в силу малолетнего возраста лишён возможности принять меры к самосохранению.

Дело назначено к слушанию на 23 января.