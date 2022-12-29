Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Татарской» совместно с отрядом юных инспекторов движения «Юные пешеходы» школы-интерната г. Татарска провели акцию по пропаганде безопасной перевозки детей в автомобилях. В ходе акции внимание водителей акцентировалось на обеспечение безопасной поездки детей-пассажиров в общественном и личном транспорте. ЮИДовцы провели беседы с водителями и вручили подготовленные тематические памятки с напоминанием правил перевозки детей в автомобилях.