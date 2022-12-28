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28.12.2022 | 12:27
Информатор
201
В Татарске простились с Леонидом Гомаско, погибшим в ходе специальной операции на Украине.
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Источник:
День за днем
В Усть-Таркском районе мужчина взял машину бывшей пассии и стал фигурантом уголовного дела
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