25 декабря в Отдел полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» поступило сообщение об угоне автомобиля «Шевроле». 34-летняя владелица транспортного средства уточнила, что в ночное время, когда она находилась в отъезде, ее автомобиль был угнан с территории, прилегающей к дому, спустя время он был возвращен на то же место. Полицейские установили, что подозреваемым в преступлении является бывший сожитель заявительницы - ранее не судимый 28-летний местный житель. Между гражданами возник конфликт, после которого мужчина проник в дом к потерпевшей, взял ключи от автомобиля, и уехал по своим делам. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.