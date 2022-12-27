Добавить комментарий (1)

Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 67- летнего депутата Совета депутатов. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).



По версии следствия, обвиняемый 30.10.2022, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Володарского г. Татарска, совершил наезд на малолетнего ребенка, причинив ему своими действиями средней тяжести вред здоровью, после чего покинул место происшествия.



В ходе судебного заседания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку, подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска.



Межрайонный прокурор при

рассмотрении данного ходатайства возражал против его удовлетворению.



Суд удовлетворил указанное ходатайство, дело прекращено в порядке ст. 25 УПК РФ.



Постановление не вступило в законную силу.



Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.



Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области.