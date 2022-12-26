В новогодние праздники спортивные объекты Татарска будут работать следующим образом. Лыжная база «Березовая роща» будет открыта для любителей активного отдыха с 1 по 8 января ежедневно с 8 до 20 часов. Прокат одной пары лыж – 100 руб. в час. Пейнтбол – 500 руб. для одного человека в час (200 шаров). Стадион «Локомотив» начнет работать 3 января с 14 до 20 часов ежедневно, кроме 7 января. Прокат коньков – 100 руб. в час, настольный теннис – 100 руб. в час, заточка коньков – 200 руб. С 3 января будет проходить массовое катание в ЛДС «Юность» ежедневно с 15 до 16 часов, с 16.15 до 17.15 часов и с 17.30 до 18.30 часов. 7 января - выходной. Прокат коньков для взрослых – 200 руб. в час, со своими коньками – 100 руб. в час. Для детей до 14 лет коньки будут стоить 100 руб., со своими коньками – 50 руб. Заточка коньков – 200 руб. Желающие могут арендовать ледовую площадку полностью за 7 тыс. руб. в час. Позаниматься в тренажерном зале ЛДС стоит 80 руб. в час.