В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении И.В. Тырышкина, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Органами предварительного следствия Тырышкин обвиняется в том, что в период с 18 по 22 ноября 2021 г. в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил в принадлежащем ему предприятии по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус», от контакта с сотрудниками предприятия были заражены инфекциями, в частности, сальмонеллёзом, норовирусной инфекцией и микст инфекцией (сальмонеллёз + норовирусы, сальмонеллёз + ротовирусы) пищевое сырьё полуфабрикаты и кухонный инвентарь. Употребление приготовленной сотрудниками предприятия недоброкачественной пищи посетителями предприятия повлекло их массовое заболевание острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (сальмолелла, гастроэнтерит).

Санкцией ч. 1 ст. 236 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Дело назначено к слушанию на 13 января 2023 г.