Сбивший шестилетнего мальчика экс-депутат Мамонтов избежал уголовного наказания. Мировой судья 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 23 декабря 2022 г. вынес постановление по делу против 67-летнего экс-депутата, который сбил шестилетнего мальчика и, не оказав ему помощи, уехал с места ДТП. Как сообщил корреспондент «Вести Новосибирск» из зала судебных заседаний, уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Отметим, что прокуратура возражала против такого развития событий и требовала привлечь Сергея Мамонтова к уголовной ответственности.