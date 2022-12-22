15 декабря депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области на сессии приняли постановление о награждении жителей. Медалью Заксобрания «Общественное признание» за большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области и активную общественную деятельность награжден Юрий Вязов – глава администрации Татарского района и Хами Садвокасов - гендиректор закрытого акционерного общества «Яркуль-Матюшкинское».

Почетными грамотами Заксобрания награждены: Александр Лысач - механик фермерского хозяйства Евгения Майбаха (Усть-Таркский район) - за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности; Любовь Сороквашина - учитель математики Усть-Таркской школы - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения; Нурчиян Хамидулина - библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки Централизованной библиотечной системы Усть-Таркского района - за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности.

Медаль «Общественное признание» является формой поощрения за большой вклад в экономическое, социальное и культурное развитие Новосибирской области, профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, общественную деятельность. В течение года медалью могут быть награждены по представлению Председателя Законодательного Собрания не более 30 граждан, по представлению первого зампредседателя, заместителей председателя и комитетов Заксобрания – не более 15 граждан. Гражданам, награжденным медалью, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб., Почетной грамотой Заксобрания – 3 тыс. руб.