Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя Чановского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый был этапирован из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершенное преступление, в отдел полиции по Чановскому району для участия в судебном заседании. Находясь в камере изолятора, мужчина умышленно нарушал правила внутреннего распорядка организации о соблюдении тишины и запрете хранения и пользования запрещенных предметов. Следуя должностной инструкции, сотрудник следственного изолятора потребовал прекратить нарушение установленных правил. Данные действия должностного лица не понравились обвиняемому, в связи с чем он применил к сотруднику отдела полиции физическую силу и нанес ему телесные повреждения.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в камере с обвиняемым находился еще один мужчина. Вместе они стали при помощи кнопки вызова дежурного звать сотрудников ИВС и требовать предоставить им телефоны для личных звонков, а также алкоголь. Страж правопорядка решил разделить дебоширов по разным помещениям.

«Обвиняемый, будучи недовольным законными действиями дежурного по ИВС при переводе его в другую камеру высказал в адрес дежурного угрозу применения насилия, в виде причинения ему телесных повреждений и замахнулся руками и головой в его сторону, с целью причинить дежурному телесные повреждения, однако сотрудник ИВС пресек противоправное поведение обвиняемого, применив в отношении него специальные средства», – отметили в надзорном ведомстве.

Однако обвиняемый смог схватить полицейского за форму и не менее пяти раз ударить его руками и ногами по телу.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Чановского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.