Транспортные полицейские Татарска по горячим следам раскрыли кражу мобильного телефона в поезде. В дежурную часть Омского линейного управления МВД обратился 26-летний житель города Куйбышева, с сообщением о том, что в пассажирском поезде сообщением Чита – Москва у него пропал мобильный телефон стоимостью более 25 тыс. руб. Мужчина пояснил, что в пути следования он оставил средство связи на столике полукупе плацкартного вагона и лег спать, а проснувшись, заметил пропажу дорогостоящего имущества. Информацию омские полицейские незамедлительно передали коллегам из линейного пункта полиции на станции Татарская. Оперативники по горячим следам установили 19-летнего жителя Усть-Таркского района, который возвращаясь домой из Новосибирска, при выходе из поезда на станции Татарская, заметил на одном из столиков полукупе оставленный телефон, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил присвоить его себе. В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 158 УК) следственным отделением ЛО МВД России на станции Барабинск возбуждено уголовное дело. Фигуранту отпущен под подписку о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.