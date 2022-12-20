16 декабря губернатор Андрей Травников передал главным врачам медучреждений ключи и техпаспорта от ГАЗелей и УАЗов.

Глава региона подчеркнул, что правительство Новосибирской области системно, планомерно обновляет материальную базу медицинских учреждений, в том числе базу, работающую на колёсах, – санитарные автомобили и автомобили скорой помощи.

«За последние 5 лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам. Поставка этого года – самая большая: 44 машины за счёт областного бюджета, 19 – за счёт федерального. Это хороший пример того, что ни ограничения, ни санкции не могут нас остановить в нашем развитии. 17 муниципальных образований области получают сегодня новые автомобили. Это красивое подведение итогов 2022 года. На следующий год планы у нас – не менее амбициозные», – отметил губернатор.

Автомобили класса «В» получили Болотное, Здвинск, Каргат, Коченево, Куйбышев, Линево, Маслянино, Татарск, Тогучин, Усть-Тарка, Чулым и Краснообск. Городским больницам Бердска и Искитима передали по три машины. Один реанимобиль класса «С» передали службе санавиации областной больницы. 44 новые машины, в том числе 5 реанимобилей, будут обслуживать вызовы скорой помощи в Новосибирске.

За пять лет – с 2018 по 2022 – парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновили на 207 единиц и пополнили 19 автомобилями, предназначенными для борьбы с коронавирусом.

Автомобили класса «В» отправляют на экстренные и безотлагательные случаи. Они предназначены для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь, контролировать его состояние. Комплектуется машина самым разным современным оборудованием для реанимационных действий, а также необходимыми лекарствами. Такие машины позволяют проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу.